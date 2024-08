MotoE, Casadei resta carico a mille in Austria: “Il meteo non conta, io devo dare gas” VIDEO

Mattia Casadei parte 9° nelle due gare MotoE che scattano alle 12.15 ed alle 16.10. Questa è la penultima tappa in calendario (l’ultima è Misano a inizio settembre). In vetta c’è Hector Garzo’ che ha 25 punti di vantaggio su Casadei, 29 su Oscar Gutiérrez, 32 su Kevin Zannoni e 49 su Alessandro Zaccone. I 5 si giocano il numero 1 con ancora 100 punti in palio. Gutiérrez è in pole, affiancato da Garzo’ e Zannoni. Zaccone è 8°. La sfida è Romagna (Casadei di Rimini, Zannoni di San Mauro e Zac di Saludecio) e Spagna.Gara in salita per l’altro riminese Matteo Ferrari, del Gresini Racing, 10° e per il verucchiese Massimo Roccoli, Sic58, penalizzato di tre posizioni in griglia e 18°.