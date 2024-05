MotoE, Casadei due volte sul podio e ancora leader del Mondiale

Mattia Casadei con un 3° e un 2° posto resta in vetta al mondiale MotoE con 2 lunghezze di vantaggio su Nicholas Spinelli autore di una fantastica doppietta, terzo successo su quattro gare. Bello il duello fra i due nel finale di gara2. Bene anche Kevin Zannoni, 2° e 9°, con Oscar Gutiérrez buon 6° in gara 2. Matteo Ferrari due volte 8°, mentre per Alessandro Zaccone uno 0 ed un buon 4° posto in scia ai primi tre in gara2, uno 0 anche per Roccoli, 13° in gara2. A terra Garzo’ due volte, Granado dopo essere stato 6° in gara1 cade nella 2 così come Torres, 4° e a terra.