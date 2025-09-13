MotoE, Alessandro Zaccone vince gara-1

In gara 1 un grande Alessandro Zaccone fulmina Granado, autore della pole, al via e vola a vincere. Cercano di raggiungerlo prima Mantovani (Forward), poi Spinelli (Snipers), ma la vittoria è sua e con i 25 punti del primo anche la testa della classifica a 147. Il pilota di Saludecio (Aruba) sfrutta così al massimo la buona qualifica (era 2° in prima fila) e le difficoltà in Q2 e Q1 di Mattia Casadei (Lcr) e Lorenzo Baldassarri (Intact), che erano appaiati al comando a 132) e che chiudono 9° e 10°, scivolando a -8 e – 9 da Zac.

Buon 2° Spinelli che si lancia in classifica e precede un Mantovani che vince un duello a 6 per il 3°, sopravanzando Granado (Lcr) un aggressivo Matteo Ferrari (Felo Gresini con livrea di Fausto Gresini Team Italia), il sammaurese Kevin Zannoni, che vince il duello con il compagno di team Jordi Torres (Aspar entrambi) e Garzo (Intact). Il sammarinese Luca Bernardi (Aruba) è 12° dietro a Gutierrez (Msi)e davanti a Finello (Felo Gresini) e Varga (Snipers). Per il riminese Raffaele Fusco un 17° davanti al compagno di squadra Tommaso Occhi (Sic 58).