Motocross, il direttore dello 04 Park Emanuele Melloni: “Le gare sono un’occasione di festa per la gente” VIDEO

È partita l’attività del nuovo parco motoristico romagnolo, lo 04 Park di Faenza, che offre non solo Motocross di tutti i livelli, ma buona cucina al ristorante “Mono”, pista per biciclette e percorsi per Mountain bike, centro tecnico federale cross, enduro e trial per fare scuola ai campioni del futuro della Fmi e “pistino” da minicross per bambini e per grandi che si vogliono divertirsi in compagnia. Abbiamo incontrato Emanuele Melloni, direttore sportivo dell’impianto creato da Andrea Dovizioso, il 2 agosto, nella prima delle due serate del “Super trofeo 04 Park” vinta da un grande Alessandro Manucci. Prossimo appuntamento il 23 agosto con il bis. “Creare una gara nostra è un orgoglio - ha detto Melloni - è una festa per la gente sulle nostre colline”.