Motocross, Giada Scaramagli si è rimessa in gioco: “La mia passione è nata grazie al mio vicino di casa”

Quando la fiammella della passione per lo sport che hai sempre amato non si è ancora spenta, al dispetto di vissuti eventi negativi prima o poi ti concede la spinta emotiva che fa scattare una rinascita. E’ il caso di Giada Scaramagli, promettente motocrossista medicinese, campionessa regionale Fmi e Uisp Centro Italia. Costretta qualche anno fa, per un problema familiare, a un lungo pit stop, vicina ad abbandonare, ha ritrovato la caparbia voglia di rimettersi in gioco.

«Mi ha trasmesso questa passione il mio vicino di casa - sottolinea Giada - lo vedevo girare con una 125 da cross nei i campi vicini. I motori mi sono sempre piaciuti, così a 17 anni sono riuscita a convincere i miei genitori a prendermi la prima moto da cross (Suzuki 85cc) per poi passare al 125. Da quel momento il salto alle gare è stato breve. Ricordo la tensione del debutto ad Alfonsine con la Honda. Ma la moto non è la mia unica passione. Tra le altre, spiccano il Downhill, che ho praticato per due anni, così come quella per i pappagalli, come il mio Ciarli».

Giada, mai come ora, pensa di essere nuovamente pronta per un ritorno nel contesto del regionale oppure direttamente nell’italiano femminile. «A 32 anni penso di aver raggiunto la giusta maturità per affrontare la sfida con le atlete più esperte del panorama nazionale. E il mio nuovo mentore mi ha dato una forte spinta in tal senso».

Il trainer che l’accompagna è il plurititolato velocità e cross Valter Bartolini. «Con il capitolo velocità chiuso nel 2023 e quello di tester Yamaha nel cross, in procinto di esserlo a fine anno, sono giunto al mio pensionamento sportivo - spiega Valter -. Ma mi mantengo ancora in allenamento e le sensazioni in moto sono quelle di sempre. Quindi è naturale e doveroso supportare Giada. Giriamo sui crossodromi di Ravenna, Lugo e Marradi. Grazie al contributo di Vanni Pedrini abbiamo inoltre un programma che prevede palestra e scatti a piedi in esterno, che eseguiamo sul salitone della ex pista cross di Casalfiumanese».

