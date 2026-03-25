Motocross, Dovizioso festeggia i 40 anni con due terzi posti al tricolore Ama

Marzo intenso per i crossisti romagnoli, con l’avvio di tre differenti campionati nazionali che hanno visto Alessandro Manucci, Andrea Zanotti e Andrea Dovizioso fra i protagonisti. Domenica a Cingoli si è svolto il campionato Prestige Mx1-Mx2, la competizione tricolore più prestigiosa, già di scena ad Ottobiano, e poi il campionato Prestige 124 a Cremona e il campionato italiano Ama over 40 a Cingoli.

A Ottabiano si è svolta solo una manche di Mx1 e di Mx2 a causa del terreno compromesso da abbondanti precipitazioni. Nella classe “regina”, la Mx1 categoria Elite, si è imposto Alessandro Lupino (Ducati) davanti alla Triumph di Morgan Lesiardo, mentre Nicholas Lapucci (Honda Castel San Pietro) ha completato il podio dopo essere scivolato mentre era al comando. Bravo il predappiese Manucci (GasGas Ravenna) che ha chiuso 6° nel debutto in questa nuova categoria. Nella categoria Fast affermazione di Antonio Schiochet (Triumph), mentre nella Mx2 vittoria a Vzlerio Lata su Honda, seguito da Manuel Iacopi e Jekabs Kubulins (entrambi Yamaha). Per il sammarinese Zanotti (Husqvarna Intimiano Noseda) un discreto 6° posto. Nel Trofeo Italia, il faentino Mattia Lolli (Yamaha) ha chiuso con un 13° posto ed un ritiro nelle due manche della Mx1 dominate da Lorenzo Bernini (Ktm), mentre nella Mx2 una vittoria a testa per Luca e Lorenzo Gerlini (entrambi Honda). Zanotti è poi stato grande protagonista della sfida di Cremona del Prestige 125 dove ha centrato due successi cristallini, con la sua Husqvarna. Per il faentino Lolli (Tm) un 21° ed un 19° posto a causa di problemi alla schiena.

Nelle varie categorie del campionato italiano Ama brilla il podio di Andrea Dovizioso (Yamaha 04Park) che ha festeggiato i 40 anni (23 marzo 1986) con due terzi posti nella categoria Veteran Mx1, dietro al vincitore Felice Compagnone (Triumph) e Stefano Sonego, che si sono divisi una vittoria e un secondo posto. Dovi era scattato al comando in garadue ma un indurimento agli avambracci gli ha fatto perdere posizioni.

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