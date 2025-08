Il primo dei due sabati sera d’agosto del Super trofeo 04 Park incorona il predappiese Alessandro Manucci . Oltre 130 piloti divisi in 6 gare e 20 categorie (la più numerosa con 31 iscritti la mini 85) hanno dato spettacolo, sabato 2 agosto, nella prima gara in notturna a Monte Coralli.

Il fratello Marco Lolli (TM) ha chiuso 2° nella 125, mentre Brian Hsu (Honda) ha fatto una gran gara aggiudicandosi la Mx2 Elite. Podio romagnolo nella Mx2 Expert con Luca Ghirelli (GasGas) che precede il figlio d’arte Daniel Bartolini (Honda) e Luca Cavina (KTM). Nathan Mariani (Honda) si aggiudica la Mx1Fast e lo imitano, fra gli altri, Chantal Pavoni (Husqvarna) nella femminile, Mattia Vertua (GasGas) nella mini 65 e Federico Sartini (Husqvarna) nella mini 85.

Soddisfatto Dovi: “Agosto non è un mese facile per organizzare una gara ma volevamo presentarci al pubblico e sono contento: il 23 andrà ancora meglio! In gara ho faticato per una infiammazione ai muscoli delle braccia, ma la partenza e l’arrivo sono sempre emozioni belle”. In gara nei veteran superveteran e master c’era il babbo di Dovi, Antonio (Kawasaki): 16° assoluto e 1° di categoria a 71 anni!