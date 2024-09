A Imola un giorno speciale per il misanese Valentino Casalboni, per la prima volta sul podio tricolore grazie al secondo posto in Moto3 sulla BeOn del Cecchini di Riccione. Primo posto per il romano Erik Michielon, terzo Pierfrancesco Venturini (AC Racing). Sono finiti a terra Dodo Boggio, wild card del Junior Gp mentre era 1°, e Cristian Lolli (tutti BeOn) con il campione Marcos Ruda fermo per motivi tecnici.