Motociclismo, tempo di premiazioni per Melandri e Bulega

Il motociclismo romagnolo continua a conquistare trofei. Nonostante le stagioni di MotoGp e Superbike non siano ancora ufficialmente iniziate, la Romagna delle due ruote resta protagonista grazie a eventi come i Caschi d’Oro di Motosprint, la manifestazione tramite la quale ogni anno la rivista premia i piloti capaci di ottenere i migliori risultati nella stagione precedente.

E’ il caso di Nicolò Bulega che dopo aver ricevuto il Casco d’Oro l’anno scorso per il titolo Supersport, ha fatto doppietta grazie alla sua splendida stagione di debutto in Superbike. «Sono andato meglio anche delle mie aspettative - la riflessione di Nicolò - ma ora viene il difficile, fare meglio. Non sarà semplice ma la voglia è quella di migliorare ancora».

Ai Caschi d’Oro sono celebrati anche i campioni di ieri, così a Modena un altro dei grandi protagonisti è stato Marco Melandri, che ha ricevuto il Casco d’Oro alla carriera. Il titolo della 250 ottenuto nel 2022 è del resto solo l’apice di un curriculum brillante, contraddistinto dai successi sia in MotoGP che in Sbk. «Sono cresciuto aspettando Motosprint in edicola, quindi questo premio non può che riempirmi d’orgoglio: del quartetto formato da me, Capirossi, Biaggi e Rossi sono quello che ha vinto meno, ma forse sono tra coloro che ha regalato maggiori emozioni».

