Motociclismo, Superbike: Pirro dà forfait a Imola dopo la caduta di venerdì

Una caduta durante le prove libere del venerdì ha messo la parola fine al week end imolese di Michele Pirro. Una scivolata alla Rivazza 2, durante le prove libere del mattino, ha compromesso il weekend del pilota pugliese. Pirro, trasportato al centro medico del circuito, ha riportato una serie di contusioni che hanno suggerito al pluricampione di Ducati di rinunciare al penultimo appuntamento del CIV. La situazione della classifica generale che prima delle gare di Imola vede Pirro, inseguire Delbianco a meno 76 lunghezze, ha consigliato al pilota del Barni 51 Racing Lab di osservare un assoluto riposo, così da recuperare il più velocemente e nel miglior modo un’ottimale condizione fisica pensando soprattutto ai prossimi impegni del collaudatore ufficiale di Ducati MotoGP