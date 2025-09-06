Motociclismo, Superbike: Delbianco a un passo dal titolo italiano VIDEO

Alessandro Delbianco compie un passo deciso verso un titolo che gli sfugge solo per la matematica. Il riminese della Yamaha DMr chiude 2° alle spalle di un fortissimo Samuele Cavalieri che si era preso anche la pole. Dopo il forfait di Michele Pirro per le contusioni subite cadendo nelle libere, ritiro al primo giro per Gabriele Giannini (Honda Improve) che viene raggiunto in classifica da Luca Vitali (Ducati Broncos come Cavalieri). I due hanno un ritardo di 91 punti da Delbianco che non può ancora festeggiare poiché nella tappa finale del Mugello si correranno ben tre gare, compresa la Sprint. Mancano, quindi, 4 GP alla fine. Buon 6° e 4° SBK il riminese Roberto Tamburini, in grande crescita alla sua seconda gara con BMW Sisma. Nella production bike affermazione di Riccardo Russo (BMW Pistard) davanti a Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Misano) e Simone Saltarelli (Aprilia REVO M2).