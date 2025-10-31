Motociclismo, Simoncelli, gesto di gran classe: “Dettwiler un nostro pilota nel 2026”

Paolo Simoncelli ha annunciato che Noah Dettwiler sarà un suo pilota nel 2026. Il giovane svizzero che mercoledì ha fatto tirare a tutti gli appassionati un sospiro di sollievo, vestirà i colori biancorossi del Sic58. Domenica scorsa a Sepang è stato travolto da José Antonio Rueda mentre stava procedendo lento in traiettoria per un problema tecnico: una carambola terrificante. «Noah è stato vittima di un grave incidente a Sepang - racconta Paolo - ma quello che non si sa è che sarebbe, anzi sarà un nostro pilota, insieme a O’Gorman (l’irlandese che ha già corso alcuni Gp col team di Coriano, ndr). Avremmo dovuto firmare a breve ma si trova ancora in Malesia, dove la mano del destino che a noi ha già mostrato la sua autorità, l’ha costretto a superare con forza e coraggio due arresti cardiaci, la perdita della milza e tante altre difficoltà». Impossibile non vedere in questo gesto la sfida di un uomo, di un padre, contro un destino che a Sepang gli ha portato via il figlio 14 anni fa.

