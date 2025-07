Motociclismo, saltano le due notturne del Civ

Il maltempo non ha risparmiato neppure l’autodromo di Misano Adriatico dove oggi e domani è in programma la tappa del Campionato Italiano Velocità. Dopo il programma pomeridiano si è abbattuto su Misano un acquazzone che ha costretto la giuria ad annullata le due gare della Racing Night, quella della Supersport 600 Next Generation e l’attesissima Superbike, perché una gara in notturna non può essere dichiarata bagnata. La riprogrammazione del calendario per la giornata di domani prevede garauno della Superbike alle 10,20 e della Ssport alle 11