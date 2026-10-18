Motociclismo, Pritelli trionfa a Misano in Moto4: “Felice per la gara, ma puntavo al primo posto in campionato” VIDEO

Lorenzo Pritelli cerca fino all’ultimo si vincere l’europeo Moto4, dominando l’ultima tappa stagionale del campionato a Misano. Sul tracciato di casa, il pilota del team Echovit Pasini, scatta come un fulmine dalla terza casella della griglia e va a vincere in solitaria. Dietro, un gruppo di 10 piloti si gioca gli altri due gradini del podio. Fra questi si distingue il misanese Leonardo Martinazzi, 8°, e il neo campione Alvaro Lucas, 7°, che vince il titolo con 6 punti di vantaggio su Pritelli (ne aveva 22 prima del via). Gara negativa per il sammarinese Gabriel Tesini (BucciMoto) che era 11° in griglia e chiude 23° e per il cesenate Leonardo Casadei (Echovit Pasini) caduto per un contatto con un avversario mentre era in fondo al gruppo. Sul podio l’inglese Sparks e lo spagnolo .