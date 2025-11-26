Motociclismo, Pritelli chiude il 2025 con una top ten all’European Talent Cup

Finale di una stagione lunghissima per Lorenzo Pritelli, Gabriel Tesini e Leonardo Martinazzi. I tre giovani romagnoli sono scesi in pista a Valencia per l’ultima tappa dell’European Talent Cup, all’interno del mondiale Junior Gp.

Il cattolichino Pritelli (Echovit Pasini) ha chiuso 7° in rimonta nel gruppetto in lotta per il 4° posto. Il sammarinese Tesini (Ac Corse) si è fermato subito per un problema ai freni, mentre il misanese Martinazzi (stesso team di Pritelli) non ha superato la gara di ripescaggio, chiusa al 13° posto a 2”8 dal vincitore.

«Il fine settimana è iniziato in salita - racconta il campione tricolore - tra errori e qualche problemino. In gara però il passo c’era e sono risalito fino al 4° posto, ma un contatto con un altro pilota di ha fatto perdere diverse posizioni. Ho continuato a spingere chiudendo 7° dopo essere partito 20°».

Per lui un bottino di 40 punti in tre tappe e un 13° posto assoluto niente male.

Deluso Tesini anche se è 9° con 54 punti, malgrado alcuni infortuni. «Non è il finale di stagione che immaginavo. Dopo mesi segnati da due gravi infortuni che hanno distrutto tutto, ero riuscito a tornare al podio con prestazioni all’altezza delle mie aspettative. Alla seconda curva, dopo il via, mi sono trovato senza freni».

Per Martinazzi tanta gavetta in Etc. «Una delle stagioni più difficili per me, a causa di diversi fattori. Non mi abbatterò, so di aver imparato molto. Di quest’anno prendo tutti gli errori, per non ripeterli, le cose belle per riviverle e chi mi ha aiutato».

