Motociclismo, Pirro centra la prima doppietta al Civ, Bartolini primo al traguardo ma viene penalizzato VIDEO

Michele Pirro festeggia la carica dei 101 con una doppietta in Superbike, mentre Elia Bartolini vince in Moto3, ma viene penalizzato ed è secondo.

Superbike

Il pilota del Barni vince dopo aver piegato Alessandro Delbianco e Luca Bernardi, centrando il successo numero 67 in 101 gare Sbk. Pirro aveva accusato in prova l’assalto dei due romagnoli, ma ha risposto tenendo un ritmo vicino al record del tracciato. Delbianco e Bernardi erano caduti sabato e ieri non potevano fallire. Sesto posto per il riccionese Lorenzo Gabellini (Bmw) battuto da Cavalieri (Aprilia) e Saltarelli (Honda), 7° il bellariese Luca Vitali (Honda Improve).

Ssp Next Generation

Mantovani si prende il successo dopo aver atteso a lungo alle spalle di Andrea Giombini e averlo saltato nel finale in una categoria dominata da vecchie volpi. Tutti Ducati i primi cinque, al terzo posto la Panigale di Davide Stirpe (Garage 51 di Misano) davanti a Leonardo Taccini del Cecchini di Riccione. A tre giri dal termine un problema a un pneumatico ha tagliato le gambe a Luca Ottaviani, autore della pole e lanciato verso una doppietta in sella alla MvAgusta. A punti il riminese Francesco Prioli (Yamaha Rosso e Nero) e il ravennate Michael Canducci (Kawasaki) 12° con Raffaele Fusco 24° e Nicholas Fruscione 26°, mentre il misanese Biagio Miceli si ritira come il nipponico Abe del Vft di San Clemente.

Moto3

Che sfida fra lo spagnolo Marcos Ruda e il sarsinate Elia Bartolini. Il romagnolo, con la Tm del team reggiano Lucky, transita primo sotto la bandiera a scacchi, ma è penalizzato di una posizione per aver toccato il verde. Per il pilota del team GpProject 2WP una doppietta, ma la sfida fra i due si annuncia appassionante. Terzo Cristian Lolli sulla BeOn del team Cecchini di Riccione che piazza il misanese Valentino Casalboni 7°, mentre Michele Amadori de Renzo Pasolini è 5° e Samuele Baldi (Brevo) del Paolo Tordi di Cesena 8°.