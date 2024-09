Motociclismo, omaggio a Luca Salvadori al Civ di Imola

La Federazione Motociclistica Italiana ricorda Luca Salvadori, e lo fa nel contesto del Dunlop CIV ad Imola. Domenica 29 settembre infatti, sulla griglia di partenza Superbike del round XLMOTO (ore 14.10), ci sarà l’omaggio per il pilota recentemente scomparso. Grazie al supporto del National Trophy e del team Broncos sarà presente la moto di Luca, accompagnata dai protagonisti del Campionato, team, addetti ai lavori e appassionati. Per l’occasione infatti il pubblico potrà accedere in griglia di partenza per prendere parte a questo momento di ricordo dedicato a Luca e mandare un grande e caloroso abbraccio alla famiglia di Salvadori. Ricordando un ragazzo, prima ancora che pilota e youtuber di successo, apprezzato da tutti nell’ambiente motociclistico e non solo, che stava riuscendo, grazie alle sue capacità, a realizzare i propri sogni.

Tutto in un fine settimana dove non mancheranno le attività pensate per Salvadori, a cominciare da quelle realizzate dal National Trophy, con in primis il ritiro del numero 23, quello che ha accompagnato tutta la carriera di Luca.