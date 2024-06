Motociclismo, Misano si infiamma per l’Aprilia-day

Tutto pronto per il giorno degli amanti del marchio Aprilia. Oggi Aleix Espargarò e Maverick Viñales saranno le stelle più brillanti di “Aprilia All Stars”, l’appuntamento dedicato alla storia e al presente del marchio di Noale entrato nell’universo del gruppo Piaggio, dopo essere stato inventato dal genio imprenditoriale di Ivano Beggio. Dalle 10 alle 18.30, con ingresso gratuito, ci saranno iniziative di intrattenimento, moto e tante gare.

Dopo il cross e il trial, grazie anche a un gruppo di romagnoli guidato da Loris Reggiani, Aprilia è diventata una casa vincente nelle gare su strada, senza scordare mai la passione per le ruote artigliate. Tutto all’insegna del progresso tecnologico: non scordiamo che l’ascesa di Luigi Dall’Igna è iniziata qui, progettando le 125 e 250 che hanno dominato le rispettive categorie fino alla sostituzione con Moto3 e Moto2, o la Superbike che ha vinto due titoli con Max Biaggi (sicuramente presente), che ha centrato anche tre dei suoi quattro titoli 250 col marchio di Noale e uno con Silvain Guintolì.

In pista si sfideranno i piloti più forti del marchi, non solo Aleix e Mav, anche Miguel Oliveira e Raul Fernandez (che si è operato recentemente per risolvere un problema al braccio), il collaudatore Lorenzo Savadori, Luca Bernardi e Samuele Cavalieri del Civ Superbike, Kevin Calia, insieme a Luca e Samuele protagonista del rientro in Endurance, Tommaso Marcon e altri.

L’intrattenimento musicale sarà curato da Radio Deejay, ci sarà una mostra fotografica su “Aprilia vista da Oriente”, oltre al documentario dedicato alla Tuareg 660 vincitrice di Africa Eco Race 2024. Ci saranno le moto che hanno fatto la storia del marchio e tutta la gamma in produzione. Spazio anche a una zona “gaming” con simulatore di guida, play station e gioco reacting. Per i bambini spazio ride-on, oltre alla possibilità per i più grandi di test ride, visitare i negozi e conoscere i club. Dalle 11.55 alle 12.30 ci saranno le qualifiche della All Star Race che scatterà alle 14.50 dopo un Aprilia Racing Showtime. Conclusione con la parata alle 17.30.

