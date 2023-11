Motociclismo, Mirko Ciani tra i big in Enduro 300 anche nel 2024

Mirko Ciani ha confermato la presenza nel campionato italiano enduro classe 300 anche per il 2024. Il faentino, a 24 anni di età, ha preso parte al primo campionato italiano senior, chiudendo al secondo posto assoluto: gran bel debutto. «Sono molto soddisfatto del risultato - ha raccontato il romagnolo - anche perché ho vissuto una stagione in crescendo, avvicinando sempre più il campione della categoria». Ciani, in sella ad una Beta 300 del Dozer team di Faenza, ha centrato un secondo posto come miglior piazzamento nelle sei tappe del tricolore: nel 2024 vuole vincere. «Ho avvicinato il vincitore del campionato, Alberto Capoferri (su GasGas ndr) e il prossimo anno spero di raggiungerlo: vorrei centrare la mia prima vittoria».

Fino al 2023 Ciani ha gareggiato fra gli Junior: «Lo scorso anno sono salito sul 300, prima correvo con un Ktm 250 due tempi». La prima stagione fra i “grandi” è stata positiva: «Ho anche debuttato nella tappa mondiale italiana, andata in scena a Sanremo, chiudendo 13° e 14° nella 300, nelle due giornate, con i migliori del mondo come avversari. Nel 2024, oltre ad essere impegnato nel tricolore, parteciperò anche alla tappa mondiale in Italia, sempre con l’appoggio del Dozer e del Motoclub “Regnano” di Reggio Emilia, che mi aiutano parecchio». Per Mirko, che lavora alla Bleks Faenza, un inverno ricco di allenamento e di...festa, con le premiazioni a dicembre del campionato italiano e del regionale, in cui è stato terzo.