Motociclismo, la grande occasione di Casey O’Gorman al Sic 58 VIDEO

L’irlandese Casey O’Gorman ha un nome che è tutto un programma: è nato nel 2007 ed il padre gli ha messo il nome di Stoner.. al fratello è toccato un cognome..Hayden O’Gorman...indovinate quando è nato? Paolo Simoncelli lo ha chiamato come sostituto dell’ infortunato Luca Lunetta...e ha mostrato “numeri buoni”. Così il Sic 58 ha puntato su di lui e sembra averla azzeccata: ne sentiremo parlare. Con Marco Grana, capotecnico del team di Coriano, abbiamo incontrato Casey..lo vedremo presto sul podio?! Non ci stupiremmo.