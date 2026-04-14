Motociclismo, l’omaggio a Emanuele Cassani a 12 anni dalla scomparsa

Ieri, lunedì 13 aprile, amici ed estimatori di Emanuele Cassani (pilota venuto a mancare il 13 aprile 2014 a Misano a causa di un incidente) si sono ritrovati a Borgo Tossignano presso il parco giochi comunale dedicato al motociclista per tenere vivo il ricordo, a dodici anni di distanza da quella tragica domenica, di questo pilota mai dimenticato per le sue qualità sportive ed umane. Presenti, tra gli altri, il padre di Emanuele, Moreno, il sindaco di Borgo Tossignano Mauro Ghini con la vicesindaca Federica Cenni e il parroco Don Massimo Martelli che ha officiato una preghiera chiusura dell’intenso momento di ricordo.