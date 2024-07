Motociclismo, Jorge Lorenzo sulla Cagiva, Melandri deejay e Rivola in pista al Pro day di Misano VIDEO

Jorge Lorenzo gira con la Cagiva 500 ma non si entusiasma, in pista scendono anche Mattia Casadei e Massimo Roccoli, rispettivamente con una Ducati Panigale V4 e una Aprilia RSV4, oltre a Marco Lucchinelli, che oltre alla sua Suzuki prova la Paton spinta da un Kawasaki 650, vincitrice recentemente del Tt. Questi i piloti più blasonati in pista con tanti appassionati al Pro Day, mercoledì scorso a Misano, l’iniziativa voluta da Graziano Milone, patron di VMoto, azienda leader tra i motocicli elettrici. Divertente la mini bagarre fra Lucchinelli con la Paton e Lorenzo con la Cagiva C594 con cui Kocinski fu 3° nel mondiale 500 del ‘94. In pista anche Dario Marchetti, storico tester Ducati, e Massimo Rivola direttore sportivo Aprilia MotoGp, con Marco Melandri ai box a dare consigli (4 fratture alle costole e una ad una spalla per lui cadendo in una gara di mountain bike in Svizzera) oltre a mettere musica al Mixer.