Motociclismo, Imola pronta per il Civ: giovedì sera il prologo in centro

Ieri Imola ha abbracciato il Dunlop CIV con il pre-event. Emozione lungo il percorso che dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha visto sfilare piloti e moto del Campionato fino a Piazza Matteotti, nel centro città, con una parata andata in scena ieri alla vigilia del round Emilia-Romagna, terzo appuntamento di Campionato.

L’evento, organizzato da E20 Motors ed EMG Eventi in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana a supporto del progetto benefico Caschi per il Cuore, ha trasformato il centro di Imola in una vera e propria festa per lanciare il weekend di gare del 5 e 6 giugno. Fin dal pomeriggio infatti, Piazza Matteotti si è animata con l’arrivo della Event Car Red Bull, con l’area mini quad dedicata ai bambini e con degustazioni di vini e cocktail che hanno accompagnato il pubblico verso l’arrivo dei piloti.

Alle 19:30, il lungo serpentone di oltre trenta moto è partito da Piazza Ayrton Senna, all’interno dell’autodromo, fino a raggiungere il centro cittadino. Presenti alcuni dei protagonisti più attesi del CIV tra cui il campione italiano Superbike Alessandro Delbianco, insieme al campione italiano Supersport Luca Ottaviani, Riccardo Russo e tanti altri, inclusi piloti dei Trofei Ducati, Honda, Suzuki e Yamaha.