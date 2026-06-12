Motociclismo, il World Ducati Week 2026 a Misano punta a quota 100mila presenze

L’edizione del Wdw sarà speciale e punta a superare quota 100mila presenze a Misano. Oggi, nella cornice del mondiale Sbk, Ducati ha presentato l’edizione 2026 dell’appuntamento che richiama decine di migliaia di ducatisti si ritroveranno dal 3 al 5 luglio alla 13esima edizione del World Ducati Week. Sul palco Patrizia Cianetti, responsabile comunicazione e marketing del marchio di Borgo Panigale, affiancata da Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Michele Pirro, oltre che da Nicolò Bulega e da tutti i piloti del mondiale Sbk che guidano una Panigale V4. A presentare l’incontro: Edoardo Vercellesi, cronista di Sky, e Michael Hill, la voce del Paddock Show. Fra gli interventi anche quelli dei rappresentanti istituzionali del territorio. Tante le novità di questo Wdw che festeggerà i 100 anni del marchio, nato il 4 luglio del 1926. Oggi si svolse, nel 1998, la prima edizione del Wdw con 5mila presenze: in quella del 2024 furono 90mila.