Motociclismo, il Sic 58 rilancia in MotoE e Moto3 VIDEO: le interviste a Roccoli, Manfredi, Farioli e Lunetta

Il Sic 58 cala il suo poker di assi MotoGP per 2024: due piloti esperti in MotoE, il confermato Kevin Manfredi e il nuovo entrato Massimo Roccoli, e due giovanissimi in Moto3, Filippo Farioli, protagonista di un discreto 2023, e Luca Lunetta, 2° nella Junior Gp nella scorsa stagione. La “prima” al Mwc “Marco Simoncelli” con l’amministratore delegato Andrea Albani e Luca Colajacovo, presidente della Santamonica che possiede il tracciato. Ospiti il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e Moreno Maresi, assessore comunale allo Sport di Rimini. L’incontro è stato presentato da Boris Casadio. Paolo Simoncelli punta su due giovani talenti per vincere in Moto3 dando spazio a talenti azzurri, e in MotoE con due professionisti esperti che hanno grande entusiasmo. La guida tecnica del box è affidata a Marco Grana Le grafiche del team sono state disegnata dalla mano di Aldo Drudi. Alla presentazione anche il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, ringraziato da Paolo Simoncelli per la nuova sede del museo dedicato a Marco.