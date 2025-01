Motociclismo, il “Renzo Pasolini” rende omaggio a Massimo Roccoli che si ritira

Omaggio a Massimo Roccoli, tradizionale appuntamento di inizio anno per il nuovo motoclub “Renzo Pasolini”, al “Frontemare” di Miramare di Rimini, per festeggiare un 2024 ricco di successi e soddisfazioni, oltre a brindare ad un 2025 che si annuncia impegnativo e suggestivo. Sono state oltre 300 le persone che si sono sedute a tavola per l’occasione a pranzo, domenica, per assistere all’evento presentato dalla “voce” del Misano World Circuit: Boris Casadio, che, insieme al presidente del sodalizio, Sergio Rastelli, ha presentato una premiazione lunghissima, iniziata alle 12 e finita alle 16.30.

L’attività del motoclub spazia in più ambiti. Brillano i piloti del mondiale: Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Pasini, Luca Lunetta, Mattia Casadei, Matteo Ferrari e Niccolò Antonelli. Domenica erano presenti Ferrari, reduce dall’impegno della 100 chilometri dei Campioni (la “garetta” voluta da Valentino Rossi a casa sua, diventata ormai, alla decima edizione, un impegno quasi mondiale), e Roccoli Fra gli ospiti d’onore, oltre all’assessore allo sport di Rimini Michele Lari, accompagnato dal funzionario Mario Monetti, Cristian Farinelli, responsabile per la Fmi dei campionati minimoto, il sammaurese Kevin Zannoni, uno degli avversari più ostici per Casadei e Ferrari nel prossimo mondiale MotoE, e un grandissimo Manuel Poggiali, coach in pista di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, che si è offerto con grande disponibilità agli appassionati presenti.

«Ogni anno ci troviamo ad una premiazione sempre più ricca e cerchiamo continuamente di alzare l’asticella grazie a tutti i soci ed i membri del consiglio – ha dichiarato Rastelli, presidente del “Pasolini” - oltre a supportare i nostri campioni impegnati nel mondiale, affianchiamo la federazione nell’organizzare le gare del Civ e di Coppa Italia nel Mwc “Marco Simoncelli” e nella gestione del “Trofeo Marco Simoncelli”, che ha visto partecipare oltre 100 piloti; affianchiamo altri ragazzi che si cimentano in tante categorie, abbiamo collaborato con il World Ducati Week, seguendo la parte delle gare in pista, così come con l’Aprilia All Star; e abbiamo accolto al nostro interno un gruppo di amatori interessantissimo “I pasisti”, che custodiscono come gioielli un modello di Ducati che è dedicata al “Paso”. Abbiamo, inoltre, una attività mototuristica sempre crescente, grazie a tanti nostri soci coordinati da Emilio e Cristina. L’Amministrazione comunale ci è sempre a fianco e, negli ultimi anni, ha reso Rimini più bella e turistica: siamo pronti a fare la nostra parte per promuoverla».

«In questo 2024 chiude l’attività Massimo Roccoli – ha aggiunto Rastelli - un grande campione che ci ha sempre fatto emozionare e che fa parte del consiglio direttivo del motoclub, ed abbiamo come ospite Manuel Poggiali che con la sua dedizione e disponibilità genuina».

Il presidente, insieme a tutti i soci, ha poi voluto ricordare Sergio Conti, per numerosi anni attivissimo consigliere del club scomparso pochi mesi fa che Rastelli ha definito un “esempio”.

Fra i tanti piloti del “Pasolini” premiati segnaliamo: Ferruccio Lamborghini, tornato in attività quest’anno dopo un lungo stop, Matteo Morri, Ruben Negosanti, Massimiliano Nicolini, Gianluca Pazzini, i forlivesi Tommaso Ghezzi e Egidio Orsini, gli imolesi Gianfranco Giorgini e Matteo Crocetti, il riminese Gianmaria Ibidi, poi ancora Vincenzo di Veroli, Marco Macciaroni, di Tavullia, Alessio Trombin, Manuel Balestrini, Andrea Clausi.

Paolo Simoncelli ha premiato tutti i ragazzini che hanno primeggiato nel “Simoncelli”, ed ha parlato del 2025: <C’è troppo ottimismo attorno a noi e questo mi fa un po’ paura. Abbiamo due piloti molto forti in Moto3, il confermato Luca Lunetta e la novità Stefano Nepa. Possono darci tante soddisfazioni, ma spesso è capitato di partire carichi e raccogliere poco>.