Motociclismo, il Civ a Imola fino al 2029

Il Campionato Italiano Velocità e l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari proseguiranno insieme il proprio percorso almeno fino al 2029. La Federazione Motociclistica Italiana e il circuito del Santerno hanno infatti rinnovato l’accordo che garantirà la presenza del CIV a Imola nelle stagioni 2027, 2028 e 2029, a conferma dell’ottimo rapporto instaurato negli anni tra le due realtà e della comune volontà di continuare a investire sulla crescita e sulla valorizzazione del motociclismo italiano.

Felice Giovanni Copioli (Presidente FMI): “Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare che per i prossimi tre anni saremo ancora con il Campionato Italiano Velocità ad Imola. Ringrazio il sindaco della città, Marco Panieri, e il Direttore Generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Pietro Benvenuti, per aver creduto in questo rinnovo, grazie al quale vedremo ancora le moto in pista ad Imola nel 2027, 2028 e 2029. Imola è uno dei circuiti dove si respira di più il fascino storico dei motori ma soprattutto quello del motociclismo, perché il circuito in riva al Santerno ha una storia dove le moto sono da sempre protagoniste. E’ bello poter dire che tutto ciò prosegue”.

Così il sindaco Marco Panieri: “Il rinnovo dell’accordo tra la FMI e l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è una notizia importante per Imola e per tutto il mondo del motociclismo italiano. Confermare il CIV per le stagioni 2027, 2028 e 2029 significa dare continuità a un appuntamento sportivo di qualità, radicato nella storia del nostro circuito e capace di generare valore per la città. Ringrazio il Presidente Giovanni Copioli, la Federazione Motociclistica Italiana e la direzione dell’Autodromo per il lavoro condiviso. Come Amministrazione continueremo a rafforzare il legame tra pista, territorio e centro storico, perché i grandi eventi siano sempre più occasioni di sport, promozione e partecipazione per tutta Imola”.”

Chiusura per Pietro Benvenuti (Direttore Generale Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari): “Il rinnovo dell’accordo con la Federazione Motociclistica Italiana per i prossimi tre anni rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso costruito su obiettivi condivisi e una collaborazione sempre molto positiva. Desidero ringraziare il Presidente Giovanni Copioli e tutta la FMI per il rapporto di grande sintonia che abbiamo sviluppato nel corso degli anni e che oggi trova un’ulteriore conferma. Questi ulteriori tre anni hanno l’obiettivo comune di continuare a valorizzare il motociclismo italiano e di offrire a piloti, team e appassionati un palcoscenico all’altezza del prestigio e della tradizione di questo campionato. Un ringraziamento va anche al Sindaco Marco Panieri per l’attenzione e l’interesse dimostrati nel rafforzare il legame tra l’Autodromo e la città, favorendo lo sviluppo di iniziative ed eventi capaci di coinvolgere sempre più il centro storico e il territorio in occasione dei grandi appuntamenti ospitati dal circuito. Un percorso che contribuisce a rendere questi eventi un valore aggiunto non solo per l’autodromo, ma per tutta Imola”.