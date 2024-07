Motociclismo, Graziani e Liverani istruttori d’eccezione al Dre Adventure VIDEO

Un super lavoro per Matteo Graziani e Gian Maria Liverani al World Ducati Week 2024. L’ex pluricampione italiano Motorally e l’ex pilota del mondiale Superbike sono istruttori del Dre Adventure. Graziani, in Ducati dal 2007, e Liverani, dal 2000 con i corsi in pista, hanno fatto “assaggiare” una parte delle attività proposte dal marchio di Borgo Panigale per chi acquista le sue moto da fuoristrada, come ad esempio la X Desert, in quel di Gubbio. Graziani dirige la scuola, mentre per Liverani è stata una “prima” in fuoristrada.