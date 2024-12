Motociclismo, Giovanni Copioli confermato alla guida della Federazione: “Ecco il mio sogno peril futuro” VIDEO

Giovanni Copioli ha ricevuto il via libera per il terzo mandato alla guida della Federazione motociclistica italiana. La votazione è andata in scena a Riccione, nel palazzo delle conferenze domenica. Copioli non aveva rivali, segno di una forza e di un consenso notevole. A confermarlo presidente per altri 4 anni sono stati quasi il 97% degli elettori (8138 voti pari al 96.8%). Confermata anche la squadra di 10 consiglieri presenti nella sua lista. Durante la giornata sono stati conferiti anche alcuni nuovi premi: il “Moto d’oro”, disegnato da Aldo Drudi. Fra i premiati, in una cerimonia condotta da Marco Masetti e Rachele Sangiuliano, figurano Giacomo Agostini, Davide Tardozzi (per conto di Ducati) e l’autodromo di Imola rappresentato dal direttore generale Pietro Benvenuti.