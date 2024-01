Motociclismo, Emiliano Ercolani pronto a stupire nel mondiale Ssp300 con il Team Motoxracing

Presentazione a Fiano Romano dell’alfiere del Moto Club Misano Ercolani Emiliano nel mondiale SSP300 con il Team Motoxracing per la stagione 2024 struttura capitanata da Sandro Carusi e Vanni Lorenzini come capotecnico . La squadra romana supportata da Yamaha Italia è la prima a presentarsi per la stagione 2024 che la vedrà impegnata nel WorldSBK con Bradley Ray e nel WorldSSP300 con Elia Bartolini ed Emiliano Ercolani , oltre al Mondiale SBK, il Team Yamaha Motoxracing farà il suo ritorno nel WorldSSP300 esordio mondiale per Emiliano Ercolani, pilota diciottenne Misanese laureatosi Campione Europeo nella Yamaha R3 Blu Cru Cup 2023, il campionato monomarca giovanile dedicato alle piccole sportive Yamaha e per questo promosso al WorldSSP300.