Motociclismo, Delbianco carico al Civ di Imola: “Sono in forma e ho fiducia” VIDEO

Il riminese Alessandro Delbianco, dopo due gare nel mondiale Sbk (una come sostituto dell’infortunato Aegerter nel Grt e l’altra a Cremona come wild card Motoxracing) torna nel Civ Sbk a Imola per giocarsi il 2° posto assoluto in classifica con il sammarinese Luca Bernardi e il ferrarese Samuele cavaliere, entrambi Aprilia M2. Il titolo è già andato a Michele Pirro, 10° centro per lui. Per il romagnolo della Yamaha Dmr la possibilità di chiudere una super stagione. “In Italia ci sono tanti piloti veloci e il Mondiale Sbk è un punto di arrivo per tutti, anche se non è facile. Ora mi sento molto bene e qui a Imola sono fiducioso”