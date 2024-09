Altro aiuto alla Fondazione Marco Simoncelli, ieri sera presso il ristorante “La Pineta” accolti da Luciano, il Moto Club Misano alla presenza della mamma del Sic Rossella, di Paolo Simoncelli e di suor Letizia che gestisce la casa del Sic a Sant’Andrea in Besanigo, ha consegnato un assegno da duemila euro come ricavato dal MotoIncontro del Sic 2024. Per il Comune di Misano era presente l’assessore Filippo Valentini, con gradito ospite il designer Aldo Drudi.