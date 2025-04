Motociclismo, comincia da Misano un’edizione scoppiettante del Civ 2025

Il Civ 2025 parte con una Superbike con una griglia traboccante. Fra le novità introdotte quest’anno nel campionato italiano velocità spiccano la creazione di due nuove classi: la Production Bike che corre insieme alla Superbike ma con classifiche separate e porta in pista mezzi derivati dalla serie, la Sport Bike, che sostituisce la Supersport 300 con mezzi di cilindrata intorno ai 90 cavalli (Aprilia, CfMoto, Kawasaki, Suzuki, Triumph Daytona e Yamaha). Altra novità per il 2025 una Superpole Race di dieci giri, a turno per ogni categoria in ogni tappa diversa.

Novità importanti che hanno ingolosito 32 piloti nella griglia Superbike (13 di Superbike vera e propria, ben 19 di Production Bike), 31 in Supersport 600 Ng, 24 nella Sport Bike, solo 16 in Moto3 (e qui la federazione dovrà cercare di provvedere), 14 nel Civ femminile e 23 in PrMoto3.

Bandiera della competizione Michele Pirro del team Ducati Barni, vincitore nel 2024 del suo decimo tricolore. «Inizia un’altra stagione, l’undicesima con il team Barni - racconta il collaudatore Ducati MotoGp - è un po’ come il primo giorno di scuola, anche se siamo già rodati e collaudati. Ma l’emozione resta la stessa. Quest’anno poi corro con il numero 1 e ci tengo in particolar modo a ringraziare Barni per la pazienza e il supporto di questi anni. Sono pronto a dare il massimo con l’obiettivo di sempre».

I suoi rivali principali saranno il bellariese Luca Vitali, che sale su una Ducati Panigale V4, Samuele Cavalieri, il riminese Alessandro Delbianco, Alessandro Andreozzi con Yamaha e Kevin Manfredi su Honda.

Nella Production Bike attenzione al riminese Alessandro Arcangeli (Yamaha Gas di Rimini), Matteo Morri di Gradara (Ducati Grandi Corse), Filippo Rovelli e Davide Stirpe (Ducati Barni), Simone Saltarelli (Ducati Broncos), Gabriele Giannini (Honda Improve) che cercheranno di battere Lorenzo Baldassarri con la Ducati del Cecchini di Riccione. Sempre con Yamaha, ma del team Gomma Service, anche l’altro riminese Raffaele Fusco.

Nella Ssp 600 Lorenzo Dalla Porta, campione del mondo Moto3 2019, scenderà in pista con la Ducati del team Sgm, contro Andrea Mantovani (Ducati Scuderie D’Ettore), Luca Ottaviani (MV Agusta), Emanuele Pusceddu (Ducati Kuja), Andrea Giombini (Ducati Broncos) e Stefano Valtulini (Yamaha). Attenzione anche al misanese Biagio Miceli (compagno di Dalla Porta) e all’imolese Bryan D’Onofrio (Ducati 2R di Ravenna).

In Moto3 lotta spagnola al vertice fra il campione 2024, Marcos Ruda e Vicente Perez Selfa che ha come compagno il misanese Valentino Casalboni.

In PreMoto3 probabile battaglia fra Edoardo Savino (Leopard by Roc’n’Dea) e il romagnolo Lorenzo Pritelli (Bucci Moto). Altro romagnolo, da scoprire in pista è Andrea Benvenuti (Bucci Moto) campione europeo Junior Supermoto.

Nella Sport Bike i più noti sono Coppola (Aprilia) e Ieraci (Triumph). Al via il riminese Alessandro Zanca, il ravennate Nicola Plazzi e il 2R di Ravenna schiera Gabriele Mastroluca e Manuel Margarito.