Prima giornata di battaglie nel civ al Mugello, con due brutti incidenti che hanno costretto SBK e Ssp600 a una doppia partenza. Il riminese Alessandro Delbianco è tornato alla vittoria in SBK, precedendo le Aprilia del ferrarese Samuele Cavalieri e del sammarinese Luca Bernardi. Michele Pirro è scivolato al penultimo giro mentre cercava di staccare il pilota della Yamaha Dmr. Solita sfida a due in Moto3 fra Marcos Ruda e il sarsinate Elia Bartolini, con lo spagnolo che si prende 5 vittorie su 5 gare ed il romagnolo sulla TM Lucky al quarto 2°. Terzo Michielon in gruppo con Lolli,Sponga e il misanese Valentino Casalboni sulla BeOn del Cecchini.