Motociclismo, Civ 2027: ecco il calendario

La FMI ha reso noto il calendario 2027 del Campionato Italiano Velocità. Confermata la formula: anche nella nuova stagione ci saranno 12 gare ripartite in sei doppi round. Tutti i round saranno ospitati in alcuni dei migliori circuiti italiani. Di seguito le date dei sei appuntamenti CIV 2027:

24/25 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

8/9 maggio – Mugello Circuit – Round 2

12/13 giugno – Cremona Circuit – Round 3

24/25 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4

4/5 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 5

9/10 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 6