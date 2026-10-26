Motociclismo, che festa al “Misanino” per il Trofeo Simoncelli - Gallery

Si chiude nel weekend al Misanino, del Misano World Circuit Marco Simoncelli, la stagione del Trofeo Marco Simoncelli, un progetto che mette al centro la crescita dei giovani piloti e la formazione nel mondo delle MiniMoto, organizzato e gestito del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini di Rimini in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

Sei appuntamenti disputati sul territorio italiano, con tanti partecipanti e un obiettivo comune: accompagnare i più giovani nei primi passi in pista, attraverso un percorso formativo seguito da figure tecniche federali, nel rispetto delle regole e dei valori dello sport.

Dai piccoli della categoria Primi Passi, che scoprono per la prima volta il mondo delle due ruote, fino ai piloti delle categorie Junior e Open, il trofeo riunisce bambini e ragazzi di età ed esperienze diverse, accomunati dalla voglia di correre e migliorarsi. Anche per i più grandi, che continuano a inseguire i propri obiettivi in sella alle MiniMoto, è la passione a fare la differenza, spingendoli a mettersi in gioco gara dopo gara.

Il Trofeo Marco Simoncelli è molto più di una competizione: è un’occasione per crescere, imparare e condividere esperienze, contribuendo a dare futuro al movimento delle MiniMoto.