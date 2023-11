Motociclismo, Bezzecchi: “Voglio il terzo posto in classifica, la mia squadra se lo merita”

Si avvicina il week-end in Qatar e Marco Bezzecchi vuole mettere al sicuro il terzo posto: “Torno in pista in Qatar dopo due buoni piazzamenti in Malesia - ha detto il riminese della Yamaha Mooney - anche se non sono mai riuscito ad essere completamente a mio agio alla guida e di questo un po’ mi dispiace perché la pista di Sepang è una tra le mie favorite. Anche questa di Losail mi piace molto, l’atmosfera e il fatto di correre di notte, e poi arriviamo qui con la certezza della P3 in campionato davvero vicina. Sarebbe un grande risultato per me e tutta la squadra, i ragazzi hanno fatto una grandissima stagione e se lo meritano”.