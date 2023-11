Motociclismo: Alessandro Zanca, un occhio al presente con sguardo sul futuro

Alessandro Zanca cambia marcia nella prossima stagione, ma lo sguardo è rivolto al futuro. Dopo tre anni passati a correre nel campionato mondiale Supersport 300, con un rendimento sempre in crescendo, il giovane pilota riminese e il suo entourage hanno pensato che sarebbe stato giusto affrontare una nuova stagione e provare nuovi stimoli per rimettersi nuovamente in discussione, visto che il coraggio a Zanca non manca. Tutto è nato da una telefonata del titolare del Team Gradara Corse, Carlo Facchini, con la domanda fatta direttamente ad Alessandro, se voleva provare l’Aprilia 660 vincitrice del titolo italiano 2023 grazie a Edoardo Colombi che si è imposto nel Trofeo Aprilia al Civ che da poco ha chiuso la stagione.

Da questo incontro è nato in fretta il nuovo progetto. Dunque Zanca disputerà il campionato italiano 2024 e qualche prova del British Superbike Championship, il principale campionato motociclistico nel Regno Unito.

L’obiettivo sarà quello di lavorare con grande impegno, in preparazione del 2025 nella nuova classe Twin che debutterà nel campionato mondiale 2025 Superbike e prenderà il posto della Supersport 300.

«Penso che questo sia il miglior passo per poi disputare la classe Supersport - ha detto Zanca - la moto mi è piaciuta molto, una vera ciclistica da corsa e il doppio della potenza. Tutte caratteristiche che ti preparano al top per un salto nelle categorie di riferimento nel mondiale. Sinceramente non vedo l’ora di cominciare e mettermi nuovamente in discussione dopo tre anni di mondiale nella 300 (l’ultimo concluso dal numero 19 con 18 punti, ndr). La squadra nella mia nuova categoria è una delle migliori lo staff aveva già lavorato con me nella gara di Misano che ho disputato quest’anno al campionato italiano».

Una gara che Zanca difficilmente dimenticherà: il centauro romagnolo ha infatti conquistato la prima fila nella griglia di partenza e la quarta posizione finale dopo aver battagliato tutta la gara per la prima posizione. «Sì, c’è un feeling giusto con i tecnici che tra l’altro sono tutti romagnoli. La sfida è allettante sia per la prossima stagione sia per quella successiva - conclude Zanca - e ce la metterò tutta per riuscire nel mio intento».