Motociclismo, a Rimini ecco “Stelle in pista”, la mostra dedicata agli assi del “Renzo Pasolini” - Gallery

Taglio del nastro sabato mattina per la mostra dedicata agli 8 piloti del motoclub “Renzo Pasolini” impegnati nei mondiali MotoGp e Superbike.

Nella palazzina Roma che si trova nei giardini “Fellini”, di fronte al Grand Hotel, il sodalizio di Rimini ha portato le memorabilia di: Marco Bezzecchi, Mattia Casadei, Matteo Ferrari, Mattia Pasini, Tony Arbolino, Niccolò Antonelli, Luca Lunetta e Massimo Roccoli. Spazio anche alle moto di Renzo Pasolini, prestate da Giuseppe Sandroni (una Benelli 500 e una Harley Davidson 250) ed a quelle dei giovanissimi delle minimoto.

Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore allo sport Michele Lari, Andrea Albani, direttore generale del “Misano world circuit Marco Simoncelli”, il pilota Matteo Ferrari e Sergio Rastelli, presidente del “Pasolini” , oltre una cinquantina di appassionati. Lo scorso anno, sempre in occasione della settimana del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, la mostra proposta dal Motoclub aveva visto 5mila visitatori. L’obiettivo è ripetersi.

“Con Stelle in pista - sottolinea Rastelli - vogliamo mostrare il percorso fatto da 8 ragazzini per raggiungere il loro sogno mondiale, insieme a noi. Vorrei ringraziare i piloti che ci hanno prestato tute, caschi e qualche motocicletta delle loro collezioni, oltre al Comune ed all’assessorato allo Sport, a Sandroni ed a tutti i nostri soci e consiglieri che si sono impegnati”.

Ferrari ha raccontato come, lo stare in un Motoclub lo ha aiutato a crescere sia umanamente che sportivamente, Albani ha sottolineato come i sodalizi simili al “Pasolini” sono i primi rappresenta della passione sportiva del territorio e come “Stelle in pista” apra una settimana di eventi che culminano con il GP; mentre Lari ha chiuso l’evento riprendendo quanto detto da Ferrari a dimostrazione dell’importanza delle associazioni a supporto dei giovani e della loro crescita.

I cimeli

Nelle sale dell’esposizione brillava la KTM Prustel con cui Bez fu terzo nel mondiale Moto3 dietro Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, la Honda Sic 58 attuale di Lunetta, la Kalex Gresini di Ferrari, oltre ad altre moto del passato dei piloti, loro tute e caschi; la Benelli 500 e l’Harley Davidson 250 ex Pasolini e tanto altro ancora. Su tre grandi schermi vengono proiettate le interviste fatte agli 8 piloti.

Gli orari della mostra

Stelle in pista si può visitare tutti i giorni dalle 17 alle 23. Sabato 7 settembre, dalle 20.30, è previsto un incontro con alcuni dei piloti protagonisti dell’esposizione.