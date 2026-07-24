Motociclismo, a Misano arriva il Civ con la Racing Night

La notte della Superbike tricolore cerca un nuovo re. Sabato sera, nel “Marco Simoncelli”, va in scena la Racing Night, la gara più importante della stagione tricolore, senza il suo tradizionale re, Michele Pirro, che salta la prova perché convalescente. Come già annunciato durante il Ducati World Week, il cesenate non sarà al via perchè si è operato ai tendini della spalla sinistra lesionati a Imola e sarà sostituito sulla Ducati del Garage 51 di Misano da Alessio Finello, fino al termine del campionato.
Naturalmente domenica si corre di giorno, ma domani sera sarà speciale con un Dj Set di Fabrizio Perotti, al termine delle due gare Superbike e Supersport oltre all’aviolancio dei paracadutisti della Folgore e uno stand dell’Esercito ricco di attività.