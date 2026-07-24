Motociclismo, a Misano arriva il Civ con la Racing Night

Naturalmente domenica si corre di giorno, ma domani sera sarà speciale con un Dj Set di Fabrizio Perotti, al termine delle due gare Superbike e Supersport oltre all’aviolancio dei paracadutisti della Folgore e uno stand dell’Esercito ricco di attività.

La notte della Superbike tricolore cerca un nuovo re. Sabato sera, nel “Marco Simoncelli”, va in scena la Racing Night, la gara più importante della stagione tricolore, senza il suo tradizionale re, Michele Pirro, che salta la prova perché convalescente. Come già annunciato durante il Ducati World Week, il cesenate non sarà al via perchè si è operato ai tendini della spalla sinistra lesionati a Imola e sarà sostituito sulla Ducati del Garage 51 di Misano da Alessio Finello, fino al termine del campionato.

Sicuramente il candidato numero 1 è il campione in carica e attuale capoclassifica Alessandro Delbianco. Il riminese del Yamaha Dmr ha 120 punti, 25 più di Pirro e +30 sul ferrarese Samuele Cavalieri (Ducati Broncos) altro papabile. Possono puntare al bersaglio grosso anche Gabriele Giannini (Honda Improve), 4° a -36 e il sammarinese Luca Bernardi (Aprilia) rientrato dopo un lungo infortunio a Imola e molto veloce. Attenzione al bellariese Luca Vitali (Aprilia Vitali), a Michael Ruben Rinaldi su Ducati BMax, che avrà come compagno Lukas Tulovic, campione tedesco di categoria, al posto di Gabriele Ruiu e Luca Ottaviani (Honda Extreme).

Col buio gareggeranno anche i piloti della Supersport Next Generation con un Andrea Mantovani, altro ferrarese di Migliarino, fra i favoriti. Il portacolori Ducati D’Ettorre ha vissuto un week-end perfetto a Imola, conquistando vittoria in garauno, Superpole Race, garadue e tre giri veloci, prendendosi la testa della classifica. Dovrà vedersela con Lorenzo Dalla Porta (Yamaha Promodriver) che insegue a 12 lunghezze, il sammaurese Kevin Zannoni (Ducati Broncos), che a Misano primeggia spesso, Federico Fuligni (Ducati Kuja) e Matteo Patacca (Yamaha Bike & Motor). L’esperto Stefano Valtulini debutta con la Panigale V2 del 2R di Antonellini di Ravenna e attenzione anche al misanese Biagio Miceli (Ducati Sgm) e a Raffaele Fusco (Yamaha), oltre alla wild card Filippo Farioli con la sua Yamaha del Vft di San Clemente oltre all’olandese Glenn Van Straalen (Kawasaki Black Flag).

In Moto3 Vicente Perez Selfa (2Wp GP Project) vuole il bis del titolo tricolore e sempre essere sulla strada giusta per riuscirci. Alle sue spalle troviamo Valentino Sponga (Beon We Race-Pos) e Luca Da Dalt (Honda MR di Gradara). Luca Rizzi (We Race Pos) guida la classifica Moto4 seguito a -11 da Davide Dotta (Buccimoto): i due potranno approfittare dell’assenza di Edoardo Sabino del team Leopard Junior Roc’n’DeA impegnato nella coppa europea. Cerca punti importanti Andrea Benvenuti di Belricetto di Lugo (Buccimoto).

Nella Sportbike comanda i giochi Filippo Bianchi molto forte anche nella recente wild card mondiale proprio a Misano con la Aprilia Mmp. Cercheranno di impensierirlo Samuel Di Sora (Aprilia Bbbr), Manuel Rocca (Triumph Rosso e Nero), Ivan Spada (Aprilia Ram) e il misanese Emiliano Ercolani (Aprilia Gradara), al primo podio a Imola.

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