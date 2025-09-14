Moto3, Rueda vince a Misano, giornata nera per il Sic 58

Volata a sei in Moto3 e il capoclassifica Josè Antonio Rueda vince la gara di Misano. Lo spagnolo della Ktm Ajo regola Maximo Piles (Cfmoto Aspar) e Adrian Fernandez (Leopard Honda), mentre l’autore della pole, l’argentino Valentin Perrone (Ktm Tech 3) chiude 6° dietro ad Angel Piqueras (Ktm Msi) dopo un fuoripista all’ultimo giro. Deludenti gli italiani, con il solo Guido Pini (Intech Ktm) a al 9° posto. A punti anche Dennis Foggia (13°, Cfmoto Aspar). Niente da fare per Luca Lunetta, il portacolori del Sic 58 è uscito di scena a 4 giri dalla fine mentre era 13°, il suo compagno di squadra Stefano Nepa chiude 18° con la piccola consolazione di avere battuto Dettwiler e Riccardo Rossi dopo un duello lungo tutta la gara.