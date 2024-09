Moto2, team Gresini: ufficiale Darryn Binder al fianco di Albert Arenas

Il team Gresini di Moto2 ha annunciato l’arrivo di Darryn Binder al fianco di Albert Arenas. Giovane, con un curriculum di tutto rispetto nella classe cadetta e, perché no, anche l’unico insieme a Jack Miller ad aver fatto il salto diretto dalla Moto3 alla MotoGP. Fino ad ora la categoria intermedia non gli è stata amica, ma l’esperienza maturata dal sudafricano Binder sembra perfetta per una stagione di riscatto.

Di riscatto si parlerà anche dall’altro lato del box... Il confermatissimo Albert Arenas arriva da una stagione altalenante dove ha brillato soprattutto in qualifica e dov’è mancata un po’ di concretezza in gara. Buone prestazioni nel complesso che hanno convinto il team a rinnovare la fiducia al 75, sicuri di un 2025 di tutt’altro stampo.

“Ringrazio la Gresini Racing per l’opportunità che mi ha dato di correre con loro nel 2025 - ha detto Binder - non vedo l’ora! Sto facendo progressi e conto di continuare a migliorare fino a fine stagione: il prossimo anno voglio continuare a crescere e fare dei buoni risultati. Sono davvero grato per questa opportunità e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la Gresini Family nel 2025”.

Così Arenas: “Sono molto contento di continuare con il team Gresini Racing anche nel 2025. Quest’anno abbiamo avuto dei momenti positivi e, anche se ci sono state delle sfide, sono fiducioso nel potenziale della squadra. Il mio obiettivo è continuare a crescere e lottare per il massimo dei risultati e so che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi”.

“Abbiamo deciso di riconfermare Albert Arenas - dice il team manager Luca Gresini - perché crediamo che il suo talento sia maggiore di ciò che ha dimostrato fino ad ora in una categoria tanto competitiva come la Moto2. Sicuri che la sua esperienza possa fare la differenza, abbiamo deciso di continuare assieme anche nel 2025. A completare la line-up ci sarà Darryn Binder, che essendo stato anche in MotoGP ha sicuramente maturato una consapevolezza che gli permetterà di fare bene anche in Moto2. Arriva da due stagioni per lui complicate, anche a causa di grossi infortuni. Confidenti che con noi si possa trovare a suo agio, puntiamo a portarlo nelle posizioni adatte al suo talento”.