Mattia Pasini non sarà un pista al Sachsenring, a causa di una caduta in allenamento. Il pilota riccionese, che affianca Rosario Triolo nei commenti SkyMotoGP delle gare di Moto3 e Moto2 si stava preparando per tre wild card con il team Fantic, che usa le Kalex, nel tracciato di Brno, ma è stato protagonista di una brutta caduta. Salterà, quindi, il GP di Germania e proverà ad essere in pista in quelli di Repubblica Ceca e Austria. Un peccato per il Paso che voleva mettersi ancora alla prova.