Moto2, Manzi e Migno in pista a Barcellona al posto di Sasaki e Alcoba

Due ingressi romagnoli nell’ultimo week-end della stagione a Barcellona. In Moto2 la squadra Yamaha Mastercamp Vr46, che verrà ceduta nel 2025 al Pramac Racing Aprilia, sostituisce gli infortunati Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba, con due riminesi: Stefano Manzi, che rientra in Moto2 dopo tre anni di Supersport che lo hanno fatto crescere tanto, e Andrea Migno. Il Mig è rimasto fermo in questo 2024, ma fresco di un recente allenamento con Valentino Rossi e Casey Stoner al ranch del dottore che potrebbe avergli dato la carica giusta, per un debutto in categoria non semplice.