Moto, Pritelli e Tesini sul podio al mondiale Junior di Misano

Con l’Emilia-Romagna round Junior Gp World Championship si chiude un settembre di grandi eventi internazionali e grandi numeri a Misano World Circuit. Belle e combattute le gare, con tempi di pochissimo inferiori a quelli fatti registrare nelle classi Moto3 e Moto2 in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di una settimana fa.

Nella classe JuniorGp l’argentino Marco Morelli si è imposto in garauno ridotta a sette giri. Alle sue spalle il leader della classifica Brian Uriarte e lo spagnolo David Gonzalez. In garadue Uriarte ha imposto il suo dominio (quinto successo stagionale), con lui sul podio sono saliti il connazionale Jesus Rios e il finalndese Rico Salmela.

Nell’European Talent Cup lo spagnolo campione in carica Carlos Cano ha centrato una doppia vittoria che lo porta al secondo posto della classifica di campionato dietro Fernando Bujosa ieri 3° e 2°. Il cattolichino Lorenzo Pritelli, al suo esordio in questo campionato, ha centrato il 2° posto in garauno, mentre il sammarinese Gabriel Tesini è salito sul terzo gradino del podio in garadue. In Moto2 Alberto Surra ha bissato il successo dello sorso anno, cogliendo la seconda vittoria stagionale davanti al compagno di squadra spagnolo Xabi.

Nello Stock ECh la vittoria è andato al leader del campionato Iker Garcia davanti ad Alberto Garcia e Alvaro Fuertes.

