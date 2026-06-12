Moto, la Racing Night rilancia e punta a una serata speciale a Misano VIDEO

La Racing Night, la gara in notturna del Civ tricolore, punta ad illuminare la sera del 25 luglio in riviera e a sfidare le 60mila presenze del mondiale dei camion. I bisonti della strada, dopo ovviamente MotoGp e Superbike, sono il terzo evento di maggior richiamo del “Marco Simoncelli”. Nel 2024 la Racing Night fece segnare 20mila presenze, lo scorso anno andò peggio a causa del maltempo. «In prevendita - sottolinea Simone Folgori, coordinatore del settore velocità su pista della Fmi e ideatore della gara in notturno - avevamo quadruplicato i numeri del 2024, poi la pioggia ha rovinato tutto». «Battere o raggiungere i numeri dei Truck non è semplice - afferma Andrea Albani, direttore generale di Misano World Circuit - ma la Racing Night è arrivata vicina a fare numeri simili alle 24mila presenze del mondiale Superbike al sabato».

La sfida è stata presentata ieri, nel centro federale della Fmi in circuito, alla presenza oltre che di Folgori e Albani, anche del presidente Giovanni Copioli, del sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, e di tre assi che hanno già corso questa gara particolare: Michele Pirro, che ha sempre vinto in Superbike, Alessandro Delbianco, campione in carica Superbike, e Kevin Zannoni, pilota di vertice della Supersport Next Generation. I tre hanno spiegato che correre questo appuntamento notturno riveste grande fascino: «E’ bellissimo affrontare la pista in notturna - ha raccontato Delbianco - e mi sono “allenato” per anni da ragazzino, nelle strade attorno al circuito di notte, ma finora ho sempre preso la paga. Spero di arrivare sul podio e magari vincere quest’anno. Al buio non c’è nessuna paura, c’è il fascino dell’atmosfera».

«Quando corri al buio - aggiunge Zannoni - ti sembra di andare piano, perchè cambiano i riferimenti, ma non è così».

Se la cava con una battuta Pirro, il re delle notti misanesi (ha vinto nelle precedenti cinque edizioni): «Inizio ad essere vecchietto e correre di sera, con il freschino, è più facile». In realtà la sua presenza è in forse: nel giovedì di prove libere a Imola è caduto e si è lesionato i tendini della spalla sinistra. Dovrebbe operarsi ma attende lo svolgimento della World Ducati Week dal 3 al 5 luglio, e non ci sono i tempi: se va in sala operatoria salterebbe la gara. «La Racing Night è diventato un appuntamento non solo sportivo, ma anche mondano. Tanti ospiti che vengono a godersi il fascino delle moto con i fanali che corrono in questa bellissima pista».

Soddisfatto il primo cittadino: «Ci siamo visti in Regione per parlare di Superbike, ci stiamo vedendo per preparare la MotoGp e ora siamo qui per questo appuntamento. Ci sono tanti eventi, che attirano gente nel nome della passione. Stiamo facendo lavoro di squadra per fare belle iniziative che rendono Misano nota nel mondo per il suo circuito».

Albani aggiunge che... «Siamo in credito con il meteo e facciamo gli scongiuri per sperare che quest’anno non ci siano sorprese. Il circuito nasce già con l’illuminazione per offrire uno spettacolo serale a chi vive le proprie vacanze in spiaggia». Per Folgori... «E’ stata una lucida follia creare questa idea che poi è diventata una certezza e un evento. All’inizio i team non erano convinti, ma dopo le 20mila presenze di due anni fa, avrebbero voluto tutte le gare in notturna. Ad animare il sabato sera ci sarà musica con Dj Set, paracadutisti della Folgore ed altre novità».