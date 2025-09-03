Moto, il cattolichino Lorenzo Pritelli nell’Academy Vr 46

Lorenzo Pritelli entra nella Academy VR46 pochi giorni prima di una delle sfide più importanti della sua giovane carriera. Il 14enne cattolichino guida, infatti, la classifica del campionato italiano ProMoto3 con un bel vantaggio sugli inseguitori, per il team Bucci Moto. A Imola, questo fine settimana, è in programma la penultima tappa tricolore, che potrebbe già consacrarlo campione. «Entrare nell’ Academy VR46 è un sogno che diventa realtà - commenta Pritelli - un passo importante per la mia crescita».