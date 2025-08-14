Moto, Galiuto squalificato: Pritelli vince gara2 di Misano VIDEO

Lorenzo Pritelli è sempre più solo in vetta al tricolore PreMoto3. Il quattordicenne di Cattolica si è trovata assegnata a tavolino la vittoria in gara 2 nel Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. I commissari della Fim hanno infatti squalificato il vincitore, Martin Alberto Galiuto (team AltoGo) che aveva dominato, per irregolarità tecniche. Pritelli ha così ottenuto i 25 punti del 1° precedendo il compagno di squadra Josef Sebastian Ferrucci (Bucci moto) e Enrico Dal Bosco (SM-Gea). Ora il romagnolo ha 53 punti di vantaggio sul peruviano Alessandro Davide Aguilar Carballo(Leopard Junior by Rock’n’DeA), 74 su Luana Giuliani (Angeluss), 78 su Luca Rizzi (We Race Pos) e 88 su Galiuto a due tappe dal termine, per 4 gare. La prima sarà a Imola a settembre, dove ebbe un brutto incidente lo scorso anno, e la seconda al Mugello a ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA