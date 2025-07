Moto, Delbianco-Pirro il duello nel Civ continua a Misano

La notte dei campioni si prepara a regalarci due palpitanti sfide in notturna: Michele Pirro dominatore delle passate edizioni della Racing night Superbike riuscirà a battere il super Alessandro Delbianco autore di tre tappe da campione?

Questa la domanda principali della quarta tappa del Civ che vive domani sera al Misano World Circuit il suo appuntamento più glamour: le gare in notturna di Ssp 600 e Superbike. In quest’ultima categoria il riminese Delbianco guida la classifica con la sua Yamaha DMr guida la classifica forte di 145 punti, +32 su Pirro (Ducati Barni). Per il 3° posto assoluto si sfidano Gabriele Giannini (Honda Improbe) a 88 punti e il bellariese Luca Vitali ((Ducati Broncos) a 82. Il riminese Raffaele Fusco cerca il primo piazzamento nei dieci.

Nella Production bike la sfida in vetta è fra Riccardo Russo (Bmw) e Davide Stirpe (Ducati Garage 51 Misano) separati da soli 6 punti. Da tenere d’occhio il promettente romagnolo Matteo Morri (Ducati Grandi) mentre cercano punti importanti il riccionese Lorenzo Gabellini (Ducati) e il riminese Alessandro Arcangeli (Yamaha Gas Rimini). Nella Racing Night correrà anche Lorenzo Baldassarri (Ducati Cecchini di Riccione) impegnato nel Mondiale MotoE.

In Supersport, Ottaviani (MVAgusta Extreme) è stato superato in vetta da Xavier Artigas salito a +10. Dietro a loro due giovanissimi: Mattia Rato (Ducati Mesaroli) e Matteo Patacca (Yamaha Bike & motor). Tornerà Andrea Mantovani, assente nel round precedente perché impegnato nel mondiale MotoE. Il misanese Biagio Miceli (Ducati Sgm) e l’imolese Bryan D’Onofrio (Ducati 2R Ravenna) sono in crescita e puntano alla top ten.

In Moto3, il campione in carica Marcos Ruda (Lucky Tm) arriva a Misano da capoclassifica, lo inseguono il sarsinate Elia Bartolini (Yamaha) e Valentino Sponga.

In Premoto3, il cattolichino Lorenzo Pritelli (Buccimoto) arriva al giro di boa della stagione con 37 punti di vantaggio su Aguilar Carballo.

Bruno Ieraci è tornato in testa alla classifica Sport Bike con due vittorie a Vallelunga. Sarà interessante vedere anche le prestazioni del riminese Alessandro Zanca. Proverà a fare punti il ravennate Nicola Palazzi.