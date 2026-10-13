Moto, Bezzecchi e Bulega: così diversi tra loro ma anche così uguali

Domenica da sbornia di godimento per gli appassionati di motori della Romagna: Marco Bezzecchi torna a vincere in MotoGp dopo una lunga assenza, Nicolò Bulega, dopo lo stop di Cremona, torna a ingozzarsi di successi in Superbike battendo sia il record di successi in una singola stagione, sia i punti ottenuti in un singolo campionato.
I due piloti sono accomunati da alcuni particolari anche se sono diversi. Entrambi sono ex ragazzini cresciuti nella Academy VR46 e guidano per team factory o quasi. Bezzecchi è di Viserba, talmente legato alla sua terra e al mondo che lo abita da andare in crisi al solo pensiero di abitare a Rimini centro.
Bulega per la moto ha abbandonato da bambino l’Emilia per venire a costruire il suo sogno in Romagna.
Le differenze però sono parecchie: spontaneo e effervescente Marco, misurato e sarcastico Nicolò. Uno vuole mettere pepe in gara, facendo un po’ di “casino”, l’altro è un metronomo dell’ordine, preciso come una macchina che ripete sempre lo stesso movimento. Bezzecchi è fra i figli prediletti di Valentino Rossi, Bulega con qualche attrito in più con il proprio idolo fanciullesco e un divorzio, alle spalle, dalla Academy VR46, in cui è però tornato per la sfida MotoGP 2027 in sella alla Ducati.